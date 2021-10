Infortunati Juventus: due possibili recuperi in vista della Roma

Infortunati Juventus: due possibili recuperi per Allegri dopo la sosta. Ultime notizie in vista della partita con la Roma

Tuttosport ha inquadrato la situazione infortunati per la Juventus. La sosta per le Nazionali potrebbe permettere ad Allegri di recuperare alcune pedine in vista della sfida con la Roma, in programma domenica 17 ottobre all’Allianz Stadium.

Ramsey e Dybala sono recuperabili per l’incontro con i giallorossi, mentre Alvaro Morata dovrà pazientare ancora un po’. Ci saranno anche Kaio Jorge e Arthur, già rientrati con il Torino.