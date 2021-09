Infortunati Napoli: le ultime su Insigne. Personalizzato per Osimhen

Il Napoli, dopo la vittoria contro la Juventus, si allena in vista del Leicester: ecco le ultime sugli infortunati e sulle condizioni di Insigne

«Mertens e Ghoulam hanno svolto l’intera seduta in gruppo. Demme e Osimhen hanno fatto allenamento personalizzato in campo. Lobotka ha fatto terapie e lavoro personalizzato in campo. Insigne ha svolto lavoro in palestra in seguito al trauma contusivo subìto nella gara di sabato».