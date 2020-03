Infortunati Roma, le condizioni dei calciatori giallorossi

Infortunati Roma, ecco le ultime novità sulle condizioni fisiche dei giocatori giallorossi acciaccati. Diawara vicino al rientro

Paulo Fonseca spera di sfruttare al meglio questi giorni di riposo (in attesa di capire le ultime disposizioni sulle prossime partite da disputare) per recuperare quante più pedine possibile in vista degli ultimi dispendiosi mesi di stagione. Gli infortunati della Roma, a oggi, non sono troppi e questo fa sorridere il tecnico.

Ovviamente ancora ai box Zaniolo e Mirante, protagonisti di interventi chirurgici per i rispettivi problemi. Ancora out Pastore, che proprio non riesce a riprendersi dall’edema osseo all’anca che lo affligge da mesi. Le buone notizie arrivano dagli altri: Zappacosta lavora per rientrare il prima possibile, idem Pellegrini. Le news migliori arrivano da Diawara, ormai stabilmente in gruppo.