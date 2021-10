Infortunati Sampdoria: tutti gli indisponibili in vista dello Spezia

Infortunati Sampdoria, da Torregrossa a Vieira: il punto sui calciatori blucerchiati in vista del match contro lo Spezia

Sul fronte degli infortunati la Sampdoria deve fare il punto sulla situazione. Sono tre i calciatori ancora a parte: Torregrossa ha svolto una seduta personalizzata sul campo, mentre Damsgaard e Vieira si sono allenati in piscina.

«Sul fronte dei singoli personalizzato sul campo per Ernesto Torregrossa e programma di recupero agonistico in piscina per Mikkel Damsgaard e Ronaldo Vieira», questo il report dall’allenamento.