Infortuni Atalanta, recuperati De Ketelaere e Lookman. Tre giocatori in dubbio per la trasferta di Parma - Calcio News 24

Infortuni Atalanta, DEFINITIVAMENTE RECUPERATI sia Ademola Lookman che Charles De Ketelaere per la trasferta di Parma

L’Atalanta sorride con qualche notizia positiva per quanto riguarda gli infortuni. Ecco l’ultimo report da Zingonia.

Lookman e De Ketelaere recuperati per Parma: oggi parzialmente in gruppo. Poche speranze per Kolasinac e Djimsiti, out Zappacosta. In forte dubbio anche Godfrey (causa febbre). Solite terapie per Scamacca