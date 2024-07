Infortuni Atalanta, NOVITA’ su Koopmeiners e De Roon. Il REPORT di Zingonia

Infortuni Atalanta, ecco le NOVITA’ ODIERNE dopo l’allenamento al Centro Bortolotti di Zingonia. La situazione

Doppia seduta in casa Atalanta al Centro Bortolotti, con delle novità dopo l’ultimo report d’allenamento.

De Roon e Koopmeiners si stanno riprendendo facendo lavoro individuale in campo (corsa continua). Sessione individuale invece per Zaniolo e terapie per Giorgio Scalvini. Domani, seduta unica al mattino a porte chiuse. Ripresa lunedì pomeriggio