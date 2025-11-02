Infortuni Napoli, Conte è in emergenza: il tecnico dei partenopei deve verificare le condizioni di quei due giocatori per la sfida di Champions League

Infortuni Napoli: i dubbi su Gilmour e Spinazzola in vista della Champions. Le ultime sulle condizioni dei due giocatori dopo ieri.

Il Napoli deve lasciarsi alle spalle lo 0-0 casalingo contro il Como e concentrarsi subito sulla prossima sfida europea. Martedì sera, la squadra guidata da Antonio Conte affronterà l’Eintracht Francoforte in una partita già decisiva per il prosieguo del cammino in Champions League. Tuttavia, la preparazione al match è condizionata dai recenti infortuni Napoli che hanno interessato due giocatori chiave della rosa.

Durante l’incontro contro il Como, sia Billy Gilmour sia Leonardo Spinazzola hanno dovuto abbandonare il campo per problemi fisici. Il centrocampista scozzese è stato sostituito a causa di un guaio muscolare, mentre il terzino sinistro continua a convivere con fastidi al pube, un problema che si trascina da diverso tempo. L’entità degli infortuni lascia aperti molti interrogativi in vista della trasferta tedesca: al momento, la presenza di Gilmour contro l’Eintracht appare molto improbabile, mentre Spinazzola potrebbe quantomeno figurare tra i convocati.

Secondo le ultime notizie del club, Stanislav Lobotka è pienamente recuperato e dovrebbe partire dal primo minuto contro i tedeschi. Il regista slovacco rappresenta quindi una pedina fondamentale per Conte, che punta a un Napoli aggressivo e ordinato per conquistare i tre punti e alimentare la speranza di qualificazione ai play-off di Champions.

Per quanto riguarda Spinazzola, la situazione è più complessa. L’ex Roma continua a ricevere cure mirate e a sostenere sedute di allenamento personalizzate. Antonio Conte ha comunque avuto riscontri positivi dalle prestazioni di Miguel Gutierrez, che potrebbe fungere da alternativa valida qualora il terzino non dovesse essere disponibile al 100%. La decisione finale sulle convocazioni arriverà nella giornata di domenica 2 novembre, quando lo staff medico valuterà le condizioni sia di Spinazzola sia di Gilmour.

I recenti infortuni del Napoli mettono in luce quanto la rosa sia attualmente vulnerabile e quanto sia importante gestire al meglio i giocatori chiave per gli impegni ravvicinati. L’attenzione della società è massima, poiché il club vuole arrivare al match contro l’Eintracht nelle migliori condizioni possibili, evitando ulteriori stop che compromettano il cammino europeo.

In sintesi, il Napoli deve fare i conti con alcune assenze forzate ma anche confidare nei rientri di Lobotka e nella disponibilità, almeno parziale, di Spinazzola. La sfida di martedì rappresenta un vero e proprio banco di prova: gestire gli infortuni del Napoli sarà decisivo per mantenere vive le speranze di qualificazione e proseguire la stagione europea con ambizioni concrete.