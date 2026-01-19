Infortuni Napoli, l’esito degli esami per Rrahmani e Politano: doppia lesione! Che tegola per Conte in vista dei prossimi impegni stagionali

Il tema degli infortuni sta segnando in negativo la stagione del Napoli di Antonio Conte. Gli ultimi due a fermarsi, in ordine cronologico, sono stati Amir Rrahmani e Matteo Politano. I due calciatori, che si erano infortunati nell’ultima sfida casalinga contro il Sassuolo, si sono sottoposti nella giornata di oggi agli esami strumentali.

IL COMUNICATO – «In seguito agli infortuni nel match contro il Sassuolo, Matteo Politano e Amir Rrahmani si sono sottoposti a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital.

Per Politano lesione distrattiva del muscolo semimembranoso della coscia destra.

Rrahmani ha riportato una lesione distrattiva al gluteo sinistro.

I calciatori azzurri hanno già iniziato il proprio iter riabilitativo».

