Napoli, bollettino di guerra: oltre 100 gare perse per infortunio! Da Neres a Politano e Rrahmani, ma c’è un rientro: il punto sugli azzurri

La stagione del Napoli rischia di passare alla storia come l’annata della “maledizione clinica”. Come sottolinea un’approfondita analisi odierna de La Gazzetta dello Sport, alla vigilia della delicata trasferta di Champions League a Copenaghen, l’allenatore Antonio Conte si ritrova a gestire una vera e propria emergenza sanitaria che sta decimando la rosa. I bollettini medici descrivono una situazione critica: l’infermeria azzurra è sovraffollata e il tecnico salentino dovrà fare la conta dei superstiti per schierare una formazione competitiva in Danimarca, con lo sguardo già rivolto al successivo big match di campionato contro la Juventus.

Le nuove tegole: Neres e Rrahmani KO

Il match contro il Sassuolo ha lasciato scorie pesantissime. David Neres, l’imprevedibile esterno brasiliano, si è arreso ancor prima del fischio d’inizio e guarderà la sfida europea dal divano. A lui si aggiungono le forti preoccupazioni per Amir Rrahmani e Matteo Politano: per il centrale kosovaro, colonna della difesa, e per l’esterno offensivo italiano, si attendono gli esiti degli esami strumentali. Secondo quanto riportato dalla Rosea, il pessimismo regna sovrano a Castel Volturno: l’obiettivo è scongiurare lesioni gravi, ma la loro presenza al “Parken Stadium” è da escludere.

La luce in fondo al tunnel: torna Big Rom

In questo scenario a tinte fosche, arriva l’unica vera buona notizia evidenziata dal quotidiano milanese: il ritorno di Romelu Lukaku. Il possente centravanti belga, fermo ai box dal lontano 14 agosto per la rottura del retto femorale, ha finalmente smaltito il lungo infortunio. Dopo trenta partite vissute da spettatore, “Big Rom” siederà in panchina a Copenaghen, pronto a garantire uno spezzone di gara e a far rifiatare Rasmus Hojlund. Il giovane danese, costretto agli straordinari con 19 presenze consecutive a causa dell’assenza di alternative (anche Lorenzo Lucca è sparito dai radar), è allo stremo delle forze.

Lungodegenti: il calvario di De Bruyne

L’elenco dei “desaparecidos” è impietoso e supera “quota cento” partite saltate complessivamente dalla rosa. Il caso più eclatante resta quello di Kevin De Bruyne: il fuoriclasse ex Manchester City è in Belgio per la riabilitazione e il suo rientro, che varrebbe come un nuovo acquisto, è previsto non prima di inizio marzo. Tempi lunghi anche per il regista scozzese Billy Gilmour, fuori ancora per due settimane. Speranze ridotte al lumicino per André-Frank Zambo Anguissa: il mediano camerunense, bloccato da un mal di schiena feroce, salterà la Champions sperando di recuperare in extremis per la sfida contro i bianconeri a Torino.