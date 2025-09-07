Infortuni PSG, arrivano delle polemiche con la Francia. Cosa è successo? - Calcio News 24

Infortuni PSG: il club punta il dito contro la FFF per la gestione dei suoi giocatori

Il tema degli infortuni PSG torna nuovamente al centro delle polemiche, dopo i recenti stop fisici di Ousmane Dembélé e Désiré Doué durante il ritiro con la nazionale francese. A seguito di questi episodi, il Paris Saint-Germain ha formalmente inviato una lettera alla Fédération Française de Football (FFF) chiedendo un miglior coordinamento tra lo staff medico del club e quello della nazionale.

Il club parigino si trova ora a dover rinunciare a Dembélé per un periodo stimato tra le sei e le otto settimane a causa di una lesione al ginocchio della coscia destra, mentre Doué sarà fermo per almeno un mese per un infortunio al polpaccio. Entrambi si sono infortunati durante la partita contro l’Ucraina, valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026.

Il PSG, già colpito da numerosi infortuni negli ultimi mesi, ha sottolineato l’urgenza di stabilire “un nuovo protocollo medico più trasparente e collaborativo”, soprattutto in relazione alla gestione del carico di lavoro degli atleti. Il club ha dichiarato di aver fornito alla FFF elementi medici dettagliati, prima ancora dell’inizio del ritiro, mettendo in guardia sui rischi legati alla condizione fisica dei suoi giocatori. Tuttavia, queste indicazioni non sarebbero state prese in considerazione dallo staff medico della nazionale.

La società campione d’Europa ha criticato duramente “la totale assenza di dialogo e collaborazione tra i team medici”, definendo gli incidenti subiti da Dembélé e Doué “gravi e perfettamente evitabili”. In questo contesto, il PSG chiede che tali situazioni servano da lezione per il futuro, promuovendo scambi sistematici e ben documentati tra medici di club e nazionale.

Nonostante la ferma presa di posizione, il PSG ha voluto ribadire il suo attaccamento alla nazionale francese. Tuttavia, ha chiesto con forza il rispetto di un principio di precauzione più rigoroso, soprattutto nei casi di giocatori appena rientrati da precedenti infortuni.

Il problema degli infortuni PSG, dunque, solleva interrogativi non solo sulla tenuta fisica dei giocatori, ma anche sulla qualità del dialogo tra club e federazione: una questione che, se non affrontata con serietà, rischia di compromettere la salute degli atleti e le ambizioni sportive della squadra.