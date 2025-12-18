Infortuni Serie A, numeri allarmanti: aumentato del 24% il numero degli stop e di oltre centomilioni il numero dei costi! Il dato dei club più colpiti

Infortuni Serie A, nella stagione 2024/25 registrati 858 stop per problemi fisici. Crescono frequenza e costi. Il dato dei club più colpiti

Aumentano in modo significativo gli infortuni in Serie A. Nella stagione 2024/25 si sono registrati 858 stop per problemi fisici, con un incremento del 24% rispetto all’annata precedente. Il dato emerge dal Men’s European Football Injury Index, rapporto del broker assicurativo Howden, che analizza l’impatto degli infortuni nei cinque principali campionati europei. Il costo complessivo per i club italiani è stato stimato in 103,14 milioni di euro.

I club più colpiti e quelli più “virtuosi”

La Juventus è il club che ha sostenuto il costo più elevato, con 56 infortuni per un impatto economico di 16,75 milioni di euro. Seguono Milan (58 stop per 13,01 milioni) e Inter (71 per 10,93 milioni). In netta controtendenza il Napoli campione d’Italia, che ha fatto registrare appena 36 infortuni per un costo di 4,08 milioni.

Caso particolare quello dell’Empoli, poi retrocesso: pur avendo uno dei numeri più bassi di infortuni (28, come Hellas Verona e Fiorentina), ha fatto segnare la gravità media più alta, con 42 giorni di stop per infortunio.

Tipologia di infortuni e ruoli più colpiti

Dalla ricerca emerge che gli infortuni muscolari sono i più frequenti (318 casi). I problemi al ginocchio, invece, risultano i più gravi e costosi: 52 casi, con una media di 54 giorni di stop e un costo di 0,39 milioni di euro per singolo infortunio.

Per quanto riguarda i ruoli, i difensori sono i più colpiti (307 infortuni), davanti ai centrocampisti (277) e agli attaccanti (247).

Il confronto con gli altri campionati

La Serie A non è però il campionato più martoriato. La Bundesliga guida la classifica per numero totale di infortuni (1.197), mentre la Premier League è il torneo con l’impatto economico più alto, pari a 285,7 milioni di euro, a fronte di 957 stop (dato identico a quello della Liga). Il campionato più “fortunato” resta la Ligue 1, con 483 infortuni complessivi.

LEGGI ANCHE – Ultime notizie serie A