Infortunio al ginocchio per Verratti: Europeo a rischio?

Marco Verratti si è infortunato al ginocchio e resterà fuori per almeno un mese. L’Europeo potrebbe essere a rischio

Roberto Mancini col fiato sospeso per le condizioni di Marco Verratti. Il centrocampista del PSG si è infatti infortunato al ginocchio, subendo un distensione del legamento interno.

Il calciatore dovrebbe restare fuori per almeno 3-4 settimane. La sua stagione con i parigini è così finita, mentre per l’Europeo non dovrebbe esserci problemi anche se la preoccupazione resta.