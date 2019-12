Infortunio Ansaldi: argentino KO contro la Spal, Torino in ansia

Il Torino perde Cristian Ansaldi per infortunio nel match contro la Spal: ecco le condizioni del giocatore di mister Mazzarri

Tegola per Walter Mazzarri e per il Torino: si ferma per infortunio Cristian Ansaldi nel corso della gara contro la Spal. Il giocatore, fermo a terra dolorante durante l’azione del gol del pari degli estensi, ha lasciato il posto a Laxalt al 44′.

Il giocatore ha chiesto il cambio per colpa di un problema muscolare alla coscia sinistra. L’argentino era anche stato ammonito, quindi salterà al 100% il prossimo match contro la Roma.