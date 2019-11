Infortunio Baselli, quando tornerà a disposizione il mediano del Torino

Infortunio Baselli, ecco quando tornerà a disposizione il mediano del Torino che si è infortunato in allenamento

Niente trasferta “di casa” per Daniele Baselli. Il centrocampista del Torino, nato a Manerbio, non sarà a disposizione di Walter Mazzarri – al pari di Bonifazi e Iago – in occasione della delicatissima sfida di domani al Rigamonti di Brescia.

Gli accertamenti successivi allo stop nell’allenamento di martedì, infatti, hanno riscontrato una distorsione tibio-tarsica alla caviglia destra. La speranza per Baselli è quella di tornare a disposizione per la gara contro l’Inter alla ripresa dopo la sosta per le Nazionali.