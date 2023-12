Infortunio Bastoni, oggi ancora a parte: ecco quando tornerà a pieno regime

Infortunio Bastoni, il difensore dell’Inter oggi ha lavorato ancora a parte: ecco quando lo si rivedrà finalmente in gruppo

Alessandro Bastoni si è allenato ancora a parte questa mattina ad Appiano Gentile, come riferisce Sky Sport.

Il difensore dell’Inter, atteso di nuovo in campo per il match tra i nerazzurri e l’Udinese, dovrebbe ritornare –sempre secondo le previsioni- ad allenarsi in gruppo domani coi compagni, al fine di cominciare la preparazione vera e propria al match del 9 dicembre.