Infortunio Baturina, costretto al cambio in Juve Como: cosa filtra sulle sue condizioni

Infortunio Baturina, costretto al cambio in Juve Como: cosa filtra sulle condizioni fisiche del centrocampista croato. L’entità del problema

Arrivano brutte notizie in casa Como a causa di un inaspettato stop fisico. Martin Baturina è stato infatti costretto ad abbandonare il terreno di gioco al minuto 59 della sfida di campionato contro la Juventus, lasciando il posto al compagno di squadra Sergi Roberto.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

L’episodio si è verificato in modo del tutto fortuito. Durante il normale svolgimento di un’azione, il centrocampista del Como si è accasciato a terra da solo, accusando in maniera evidente un fastidioso problema muscolare. In un primo momento, il calciatore ha stoicamente provato a stringere i denti, rimanendo sul rettangolo verde e continuando a giocare pur zoppicando in modo vistoso. Tuttavia, il dolore si è rivelato insostenibile, rendendo inevitabile la sostituzione immediata per non aggravare la situazione.

L’allarme è scattato immediatamente all’interno dello staff medico della formazione lombarda. Le condizioni dell’atleta dovranno essere rivalutate con estrema attenzione nel corso dei prossimi 2 o 3 giorni attraverso esami strumentali approfonditi, al fine di stabilire con esattezza l’entità del danno e i relativi tempi di recupero.