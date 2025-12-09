Infortunio Bellanova, il difensore dell’Atalanta lascia il campo dolorante al 16′ contro il Chelsea: serata di Champions in salita per i nerazzurri

Infortunio Bellanova, il difensore dell’Atalanta lascia il campo dolorante al 16′ per Zappacosta contro il Chelsea: serata di Champions in salita per i nerazzurri

Serata complicata per l’Atalanta alla New Balance Arena, dove la squadra di Raffaele Palladino ha dovuto rinunciare prestissimo a Raoul Bellanova, esterno classe 2000.

Il giocatore si è fermato dopo soli 16 minuti nella sfida di Champions League contro il Chelsea, accusando un problema muscolare al termine di una delle sue consuete accelerazioni sulla fascia destra.

L’esterno nerazzurro aveva appena messo al centro un cross quando si è accasciato a terra, toccandosi il muscolo interessato e chiedendo subito il cambio. Le sue condizioni hanno immediatamente preoccupato lo staff tecnico e sanitario, costringendo Palladino a un cambio forzato in un momento delicato della partita.

Al posto di Bellanova è entrato Davide Zappacosta, laterale esperto e affidabile classe 1992, che ha impattato subito con decisione sulla gara. Nei minuti successivi al suo ingresso, il numero 77 ha creato un’occasione pericolosa sulla destra, non concretizzata per questione di centimetri da Gianluca Scamacca e Ademola Lookman, fermati sulla linea dalla difesa del Chelsea.

In attesa degli esami strumentali, resta da valutare l’entità del problema muscolare accusato da Bellanova. Palladino spera di non perdere uno dei suoi uomini chiave per le prossime sfide di campionato ed Europa.

Stando alle prime indiscrezioni di Sky, sarebbe confermato un risentimento muscolare al flessore destro per il giocatore che adesso attende di capire se e quando tornerà a dispozione, con l’Atalanta attesa da diverse gare importanti nelle prossime settimane.