Infortunio Bentancur: tegola pesantissima per il Tottenham! Resterà fuori tre mesi, cosa cambia per il calciomercato

Infortunio Bentancur: che tegola per il Tottenham! Il centrocampista resterà fuori tre mesi, cosa succede in chiave calciomercato

Una notizia pesantissima scuote l’ambiente del Tottenham e cambia le carte in tavola per il calciomercato di gennaio della Premier League. Lo staff medico del club londinese ha sciolto le riserve nelle ultime ore: Rodrigo Bentancur dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico. Non c’è spazio per le terapie conservative; per risolvere il problema fisico che lo affligge, l’unica via percorribile è quella della sala operatoria. La prognosi è severa: il centrocampista sarà costretto a restare lontano dai campi per circa tre mesi.

La corsa contro il tempo per il rientro

L’obiettivo dello staff e del giocatore è chiaro ma difficile: completare la riabilitazione in tempo per tornare a disposizione nelle ultime battute della stagione, quando si decideranno i piazzamenti europei e le coppe. Per gli Spurs, perdere Bentancur significa rinunciare a un perno fondamentale. L’ex giocatore della Juventus è un ingranaggio cruciale nella manovra della squadra. La sua assenza toglie equilibrio e qualità al reparto nevralgico proprio nel momento più denso del calendario inglese.

Cambio di strategia: caccia al sostituto

L’infortunio dell’uruguagio ha un effetto domino immediato sulle strategie societarie. Se fino a ieri il Tottenham poteva permettersi di guardare alla finestra invernale con distacco, ora l’acquisto di un centrocampista diventa una priorità assoluta. La dirigenza sta già valutando il mercato per individuare un profilo pronto all’uso, capace di non far rimpiangere l’uruguaiano. Non si tratterà di un semplice puntello, ma di un giocatore in grado di garantire minuti e sostanza in Premier League da subito. Con la prospettiva di avere Bentancur fuori fino ad aprile inoltrato, il club del Nord di Londra non può permettersi passi falsi: il casting per il nuovo mediano è ufficialmente aperto.