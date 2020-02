Infortunio Berenguer, il rifinitore spagnolo non si è allenato questa mattina al Filadelfia: ecco il motivo

Torino al lavoro al Filadelfia a ranghi pressoché completi. L’unica eccezione, nella giornata di oggi, l’ha rappresentata infatti il solo Berenguer.

Il rifinitore spagnolo non si è allenato a causa di un attacco di lombalgia acuta. Uno scenario che, dunque, ne mette in dubbio la presenza sabato sera in casa del Napoli.