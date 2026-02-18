Infortunio Bremer, sospiro di sollievo in casa Juve: ecco l’esito degli esami dopo il problema riscontrato contro il Galatasaray

La notizia che l’intero popolo della Juventus attendevano con il fiato sospeso è finalmente arrivata, portando una ventata di ottimismo in un momento della stagione estremamente delicato. Dopo il grande spavento vissuto nella notte di Istanbul, dove Gleison Bremer era stato costretto ad abbandonare il campo al 34′ minuto toccandosi vistosamente il flessore, il report medico odierno ha riportato il sereno alla Continassa. Il roccioso centrale brasiliano, perno insostituibile della retroguardia di Luciano Spalletti, si è sottoposto questa mattina a una serie di approfonditi accertamenti strumentali presso il J-Medical.

L’esito degli esami ha fatto tirare un enorme sospiro di sollievo a tutto l’ambiente bianconero: i controlli sono risultati negativi, escludendo lesioni muscolari, strappi o stiramenti che avrebbero potuto compromettere il finale di stagione. Si tratta di un verdetto vitale per la Vecchia Signora, che temeva concretamente di dover rinunciare al suo leader difensivo proprio nel bel mezzo di un’emergenza tattica senza precedenti. La retroguardia, infatti, si trova già in condizioni critiche in vista dei prossimi impegni europei, con le corsie laterali sguarnite dalle pesanti squalifiche di Andrea Cambiaso e Juan Cabal.

Nonostante l’assenza di danni strutturali alle fibre, la prudenza resta la parola d’ordine assoluta dello staff sanitario. L’infortunio di Bremer verrà gestito con estrema cautela e un programma di recupero personalizzato: nessun rischio inutile verrà preso per evitare ricadute che potrebbero rivelarsi fatali in un calendario così fitto di impegni ravvicinati. La sua disponibilità verrà valutata giorno per giorno, ma l’obiettivo dichiarato è uno solo: riaverlo al 100% per la sfida decisiva all’Allianz Stadium contro il Galatasaray. Per tentare la rimonta storica e ribaltare il pesante passivo dell’andata, la fisicità dominante e il senso della posizione dell’ex capitano del Torino saranno armi indispensabili per blindare la porta e spingere la squadra verso l’impresa.