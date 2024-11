Infortunio Brescianini, definitivamente recuperato il centrocampista dell'Atalanta - Calcio News 24

Infortunio Brescianini, l’Atalanta recupera definitivamente il centrocampista nerazzurra. Ecco il report a Zingonia

Buone notizie in casa Atalanta per quanto riguarda gli infortuni: soprattutto in vista della sfida contro il Napoli allo stadio Maradona. Ecco l’ultimo report registrato al Centro Bortolotti di Zingonia.

Recuperato definitivamente il centrocampista Marco Brescianini che oggi si è allenato in gruppo. Allenamento individuale in campo per Scalvini, solite terapie per Scamacca