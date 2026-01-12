Infortunio Calhanoglu, verso gli esami di domani: sensazioni positive, prudenza obbligatoria per l’Inter

Infortunio Calhanoglu, giornata chiave in arrivo: esami domani per capire l’entità del problema. L’Inter spera, ma resta…

Il mondo nerazzurro vive ore di apprensione per le condizioni del suo faro di centrocampo. Come riportato da Gianluca Di Marzio, nella giornata di domani – 13 gennaio – Hakan Çalhanoğlu si sottoporrà agli esami strumentali che chiariranno l’entità dell’infortunio rimediato ieri sera durante Inter‑Napoli. Il regista turco, maestro di visione e specialista nelle conclusioni dalla distanza, ha lasciato il campo destando qualche preoccupazione.

Esami al polpaccio: cauto ottimismo

Il fastidio riguarda il polpaccio, una zona tanto decisiva per un giocatore del suo profilo quanto delicata da trattare. Le prime sensazioni non fanno pensare a un problema grave, ma lo staff medico dell’Inter mantiene la massima prudenza. Il rischio di ricadute, se i tempi di recupero non vengono rispettati, è noto a tutti e il club non intende correre alcun pericolo in un momento così importante della stagione.

Chivu osserva e prepara le alternative

A seguire con attenzione l’evoluzione della situazione è Cristian Chivu, oggi guida tecnica dell’Inter dopo una carriera da difensore simbolo. Il tecnico conosce bene il peso specifico di Çalhanoğlu nell’equilibrio tattico della squadra, ma ha già dimostrato di saper gestire le emergenze. Tra le soluzioni a disposizione spicca Kristjan Asllani, giovane regista albanese desideroso di ritagliarsi più spazio e pronto a cogliere l’occasione.

Obiettivo rientro: la strategia nerazzurra

L’esito degli esami di domani definirà la tabella di marcia. Se non verranno riscontrate lesioni, Çalhanoğlu potrebbe tornare a disposizione già nei prossimi impegni ravvicinati. In caso contrario, l’Inter dovrà fare a meno del suo metronomo per qualche gara, affidandosi alla profondità della rosa. I tifosi attendono con trepidazione il responso, sperando di rivedere presto il numero 20 al comando delle operazioni nel cuore del campo.

LEGGI ANCHE – Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

