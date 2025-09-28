Real Madrid in ansia: infortunio per Carvajal, un mese di stop. A rischio la sfida di Champions contro la Juve

Infortunio Carvajal, Real Madrid nei guai: il terzino spagnolo rischia di saltare la Champions League con la Juventus

Non c’è pace per il Real Madrid. L’infermeria dei Blancos continua a riempirsi e a complicare i piani di Xabi Alonso, tecnico basco arrivato sulla panchina madrilena per dare nuova solidità alla squadra. Dopo gli stop di Antonio Rüdiger, difensore centrale tedesco ex Chelsea, e di Trent Alexander-Arnold, terzino inglese noto per la sua spinta offensiva, ora si ferma anche Dani Carvajal, veterano spagnolo classe 1992 e punto di riferimento della fascia destra.

Lesione al soleo: tempi di recupero e rischi per la Champions

Il club ha comunicato ufficialmente la diagnosi: lesione al muscolo soleo della gamba destra. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, Carvajal dovrà restare fermo per circa quattro settimane. Una tempistica che mette seriamente a rischio la sua presenza nel big match di Champions League contro la Juventus, in programma il 22 ottobre al Santiago Bernabéu.

Per Alonso si tratta di un colpo durissimo: la sua linea difensiva titolare è praticamente azzerata. Con Rüdiger, Alexander-Arnold e ora Carvajal indisponibili, il tecnico dovrà ridisegnare completamente il reparto arretrato, inventando soluzioni d’emergenza in una delle sfide più delicate della stagione.

Una difesa da reinventare

La situazione assume i contorni di una vera e propria emergenza. Alonso, ex centrocampista di Real Madrid e Liverpool, dovrà affidarsi a seconde linee e giovani della cantera per fronteggiare l’attacco bianconero. Una scelta obbligata che rischia di pesare non solo sul match contro la Juve, ma anche sulle prossime gare di Liga.

La Juve di Tudor intravede un’occasione

Dall’altra parte, la notizia cambia radicalmente le prospettive della Juventus. La squadra allenata da Igor Tudor, tecnico croato noto per il suo calcio aggressivo e fisico, si troverà di fronte un Real Madrid rimaneggiato. La trasferta del Bernabéu, che sulla carta appariva come la più proibitiva del girone, si trasforma ora in una sfida aperta.

Affrontare un “gigante ferito” offre ai bianconeri una chance inaspettata: sfruttare le difficoltà difensive del Real per strappare punti preziosi e avvicinarsi con decisione alla qualificazione agli ottavi di Champions League.