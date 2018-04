Infortunio Cengiz Under: ottimismo per Roma-Barcellona

La Roma riprende gli allenamenti in vista del ritorno dei quarti di finale di Champions contro il Barcellona. Infortunio Cengiz Under: le ultimissime

La Roma, dopo aver recuperato Radja Nainggolan contro la Fiorentina, può recuperare un altro pezzo importante in vista della sfida con il Barcellona valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions League. I giallorossi hanno perso per 4-1 al Camp Nou e per passare il turno hanno bisogno di una vittoria per 3 a 0 (col 4-1 si andrebbe ai supplementari, con almeno due gol subiti ci sarebbe bisogno di una vittoria con 4 gol di scarto per passare il turno). Eusebio Di Francesco, salvo sorprese, ritroverà il turco Cengiz Under. Infortunio Cengiz Under: le ultimissime.

La Roma è tornata immediatamente in campo dopo la sconfitta interna con la Fiorentina. I giallorossi hanno iniziato a preparare la gara contro il Barcellona in programma martedì sera. Seduta di scarico per i calciatori scesi in campo ieri contro i viola di Stefano Pioli, riscaldamento in palestra e lavoro sul campo per il resto del gruppo. Buone notizie sul fronte Cengiz Under. Il giocatore turco, out nelle ultime sfide, ha lavorato in gruppo e dovrebbe tornare in campo dal 1′ minuto contro i catalani. Lavoro a parte per Diego Perotti che nei giorni scorsi aveva espresso sensazioni negative in vista di Roma-Barça. Ancora out il lungodegente Karsdorp.