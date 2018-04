Perotti infortunato: «Roma-Barcellona? Non so se ci sarò»

Infortunio Perotti, le ultime notizie dalla Roma: arrivato a Trigoria, il giocatore parla del suo problema al polpaccio ed è a rischio per il Barcellona

Riuscirà a guarire dall’infortunio Perotti in tempo per la Champions?. Il giocatore argentino non ci sarà di sicuro nella sfida tra Roma e Fiorentina e rischia pure di dover dare forfait per il ritorno col Barcellona. Oggi, venerdì 6 aprile, Perotti si è recato a Trigoria per l’allenamento e ha parlato del suo problema al polpaccio. Ai giornalisti presenti, tra cui l’inviato di Calcionews24.com Dario Moio, ha rilasciato una sola e semplice battuta, anche se molto importante per la Roma: «Il polpaccio va meglio, ma non so se ci sarò per la sfida di Champions League col Barcellona».

Come detto, Perotti salterà la partita con la Fiorentina in programma domani allo Stadio Olimpico. Sta recuperando, ma non è al meglio, quindi potrebbe essere costretto a saltare pure la sfida infrasettimanale nelle coppe europee. La Roma giocherà contro il Barcellona in casa martedì e dovrà ripartire dal punteggio di quattro a uno con cui è stata sconfitta al Camp Nou. Senza Perotti, Eusebio Di Francesco verosimilmente dovrà schierare uno tra Defrel o El Shaarawy sugli esterni, a meno che non voglia provare lì Schick o il brasiliano Gerson, autore di due gol in Serie A, entrambi nella sfida di andata al Franchi.