Di Francesco, problemi in vista Fiorentina: «Out Perotti, Nainggolan in dubbio»

Roma-Fiorentina, Eusebio Di Francesco tra problemi di formazione e la sconfitta con il Barcellona: ecco le parole del tecnico in conferenza stampa

Archiviato il ko per 4-1 contro il Barcellona, la Roma è attesa domani dalla sfida contro la Fiorentina, 31^ giornata di Serie A 2017/2018. Ecco le parole in conferenza stampa del tecnico giallorosso Eusebio Di Francesco: «Il giorno dopo la sconfitta con il Barcellona non è stato facile, c’era rammarico per il risultato. Non meritavamo una sconfitta del genere, ma guardiamo avanti». Continua l’allenatore con il punto sugli infortunati: «Cengiz Under non ci sarà, spero di recuperarlo per il ritorno con il Barcellona. Nainggolan oggi effettuerà il provino decisivo: decideremo solo dopo. Perotti ha qualche problemino e non verrà convocato: anche lui spero di recuperarlo per la sfida con il Barca».

Continua Eusebio Di Francesco, parlando del possibile contraccolpo: «Non dovrà assolutamente esserci. Quale delle due gare è più importante? La partita più importante è sempre la prima, anche se dobbiamo pensare anche alla seconda, continuando a crederci. Forse abbiamo sbagliato prima della partita con il Bologna: oggi pensiamo alla gara contro la Fiorentina, successivamente al ritorno contro la Champions League. Contro la Viola servirà grande attenzione: dobbiamo mantenere il terzo posto. Comunque, sto già pensando alla gara con il Barcellona».