Infortunio Chiesa: cosa filtra dalla Juventus. Le ultime

Infortunio Chiesa: ecco le condizioni dell’esterno in vista di Sampdoria e Chelsea. Cosa filtra dalla Juventus

Juventus di nuovo in apprensione per le condizioni di Federico Chiesa. L’esterno bianconero ha accusato lo stesso indurimento al flessore rimediato in Nazionale ed è stato sostituito nel finale del match contro lo Spezia.

Come riportato da Sky Sport, c’è però ottimismo verso la Sampdoria. Chiesa sta meglio e potrebbe essere convocato già domenica. La sua gestione tra la sfida ai blucerchiati ed il Chelsea dipenderà da Massimiliano Allegri.