Infortunio Chiesa: il giocatore non sarà a disposizione per il Napoli. Il comunicato

Infortunio Chiesa: l’esterno non ci sarà per Napoli Juve! Le ultime notizie sulle condizioni del giocatore bianconero

La Juventus ha reso noto gli aggiornamenti delle condizioni di Federico Chiesa. L’attaccante esterno questa mattina si era sottoposto ad alcuni esami strumentali presso il J Medical.

Secondo quanto si legge dal comunicato del club bianconero, Federico Chiesa questa mattina è stato sottoposto presso il J|Medical a risonanza magnetica risultata negativa. Tuttavia, in via precauzionale e in accordo con lo staff tecnico, non sarà disponibile per la trasferta di Napoli.