Infortunio Chiesa, parla il padre Enrico: «Non vede l’ora di tornare, ha rinunciato alle vacanze per recuperare il prima possibile»

Federico Chiesa è ormai da diverse settimane ai box per un brutto infortunio alla caviglia. Il giovane italiano sta facendo di tutto per recuperare il prima possibile, come testimoniato dal padre Enrico ai microfoni di Sky:

«Le vacanze mancate? Viene da un brutto infortunio e deve recuperare. Vuole tornare il prima possibile e aiutare la squadra a uscire dal momento non positivo. Ha accettato di rimanere a Firenze per lavorare».