Infortunio Conceicao: portoghese a rischio per Juventus Lazio? Le condizioni e cosa filtra a due giorni dal match dell’Allianz Stadium

Infortunio Conceicao: è a rischio per Juventus Lazio? Quali sono le condizioni e cosa è successo alla Continassa in vista del match

Il conto alla rovescia verso il big match di campionato è iniziato, ma alla Continassa il clima è di apprensione. I radar dello staff medico della Juventus sono puntati su una delle pedine più importanti dello scacchiere tattico bianconero: Francisco Conceicao. L’esterno offensivo portoghese è attualmente in forte dubbio per la prossima sfida di Serie A.

Il bollettino: lavoro differenziato

A far scattare l’allarme è stato l’ultimo report proveniente dal centro sportivo. Conceicao ha riportato un leggero sovraccarico alla coscia destra. La natura muscolare del fastidio impone massima prudenza. Nella giornata odierna, il calciatore non si è unito al resto del gruppo guidato da Luciano Spalletti. Il tecnico di Certaldo ha dovuto rinunciare al suo numero 7, che ha svolto esclusivamente un lavoro di scarico.

Corsa contro il tempo per la Lazio

La gestione dello staff è improntata all’estrema cautela, ma il calendario non aspetta. La sfida contro la Lazio è ormai alle porte e rappresenta un crocevia importante per la classifica. Affrontare la squadra di Maurizio Sarri senza uno dei migliori dribblatori della rosa sarebbe un handicap pesante per la Juventus. Spalletti sa che per scardinare il muro biancoceleste serve l’imprevedibilità del portoghese.

Le prossime 24 ore saranno decisive. Domani è previsto il provino per capire se sarà a disposizione oppure no.