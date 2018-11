Infortunio Cutrone, dolore alla caviglia: da valutare per Milan-Juve

L’attaccante del Milan è uscito malconcio dalla sfida tra Betis Siviglia e i rossoneri. Infortunio Cutrone: le ultimissime notizie

Patrick Cutrone è in dubbio per Milan–Juventus. Al big-match contro la Juventus mancano solo due giorni e quindi c’è davvero pochissimo tempo per recuperare. Il giocatore rossonero è uscito malconcio dalla sfida tra Betis Siviglia e Milan. Secondo La Gazzetta dello Sport il centravanti milanista ha lasciato lo stadio dolorante alla caviglia sinistra già infortunata in Under 21 e che lo aveva costretto a saltare diverse partite. Infortunio Cutrone: nelle prossime ore verrà fatto il punto della situazione in casa milanista ma ci sono poche ore per recuperare e Gattuso sarà costretto a fare la conta in vista della Juventus.

Al momento infatti, oltre ai lungodegenti Biglia e Caldara, in vista di domenica nella lista degli indisponibili ci sono anche Calabria, Bonaventura e Higuain ma non solo. Anche Calhanoglu e Kessié non sono in perfette condizioni e sono da valutare per la sfida. Higuain dovrebbe recuperare vista la grande voglia di riscatto nei confronti della Juventus. Lucas Biglia invece dovrà stare fermo per 4 mesi e non per 6-8 settimane come inizialmente preventivato nelle scorse settimane.