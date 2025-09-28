Infortunio De Ketelaere, nuovo stop per il belga. I dettagli e i temi di recupero relativi al guaio muscolare che ha colpito l’atalantino

La sfortuna si accanisce ancora su Charles De Ketelaere. Appena rientrato tra i convocati e tornato in campo per una mezz’ora nel pareggio di ieri sera contro la Juventus, l’attaccante belga dell’Atalanta è costretto a un nuovo stop. Le sensazioni negative hanno trovato conferma oggi: il problema muscolare che lo aveva fermato a metà settembre non è ancora del tutto superato.

Il bollettino medico parla chiaro: si tratta dello stesso risentimento fasciale al muscolo ileo psoas sinistro accusato dopo la trasferta di Champions League contro il Paris Saint-Germain lo scorso 17 settembre. Non è una vera e propria ricaduta, sottolinea lo staff medico, ma una guarigione che non si era completata al 100%. Le sollecitazioni della partita contro la Juventus hanno fatto riemergere il fastidio, consigliando ora la massima prudenza. Il giocatore si fermerà fino alla completa risoluzione del quadro clinico, con un rientro previsto, con ogni probabilità, solo dopo la sosta per le nazionali di ottobre.

Una tegola pesantissima per il giocatore e per l’Atalanta. De Ketelaere era infatti in lizza per una maglia da titolare martedì sera, in quella che sarebbe stata la sua partita del cuore: la prima storica gara casalinga dei nerazzurri in Champions League, al Gewiss Stadium, proprio contro il suo ex Club Brugge. Un appuntamento che ora dovrà saltare, così come la successiva sfida di campionato contro il Como.

Si tratta di un duro colpo per il fantasista belga, che sperava di essersi messo alle spalle il problema, e per Gian Piero Gasperini, che perde una delle sue pedine più importanti per due impegni ravvicinati e significativi. L’obiettivo ora è recuperarlo pienamente, senza fretta, per averlo a disposizione al meglio per il resto della stagione.