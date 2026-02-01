Infortunio Di Lorenzo, il capitano del Napoli a Villa Stuart per un consulto medico: c’è la data degli esami strumentali. Si teme la rottura del crociato

Il silenzio surreale calato sul terreno di gioco dopo l’infortunio vale più di mille diagnosi. Il Napoli trattiene il fiato per Giovanni Di Lorenzo: il capitano e simbolo dei Partenopei, fin qui stakanovista instancabile, è crollato a terra dopo un salto durante il match contro la Fiorentina, lasciando il campo in barella e in lacrime. A confermare l’ansia che pervade l’ambiente ci ha pensato Antonio Conte. Il tecnico salentino, scuro in volto nel post-partita, non ha usato mezzi termini per descrivere la situazione clinica del suo leader.

TIMORE CROCIATO – «Si teme un problema serio al ginocchio, probabilmente al crociato. Purtroppo paghiamo una situazione di emergenza che ci ha lasciato poche alternative».

Le sensazioni sono pessime. Come riferito da La Gazzetta dello Sport, il terzino della Nazionale si sottoporrà domani a esami strumentali approfonditi e a un consulto specialistico a Villa Stuart, a Roma. Se l’ipotesi della rottura del legamento venisse confermata, la stagione del difensore degli Azzurri sarebbe finita, creando un vuoto tecnico enorme sia per il club che per l’Italia in vista dei prossimi impegni internazionali.

