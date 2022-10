Infortunio Di Maria, ecco quando rientrerà il calciatore argentino: i dettagli

Ecco quando Angel Di Maria ritornerà in campo con la maglia della Juventus dopo l’ennesimo infortunio della stagione: i dettagli

Come riferito da Tyc Sports, ci sono novità riguardo l’infortunio di Angel Di Maria e il rientro in campo con la Juventus.

L’esterno argentino non vorrebbe mettere in dubbio la sua partecipazione al Mondiale, ma il club bianconero ha bisogno di lui al più presto possibile. Proprio in quest’ottica e in accordo con lo staff medico, Di Maria dovrebbe giocare una o due gare prima della lunga sosta.