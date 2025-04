Infortunio Djimsiti, quali sono le condizioni del difensore dell'Atalanta dopo l'ultimo allenamento a Zingonia? Le ultime - Calcio News 24

Infortunio Djimsiti, ecco le condizioni attuali del difensore dell’Atalanta dopo l’ultimo allenamento al Centro Bortolotti di Zingonia

Novità molto importanti in casa Atalanta. Berat Djimsiti ha riscontrato una distorsione alla caviglia: per ora niente di grave, ma la situazione va curata day by day soprattutto in vista della gara contro il Lecce.

Terapie anche per Palestra, Scalvini, Scamacca e Kolasinac. Sessione individuale invece per Stefan Posch.

Domani per l’Atalanta seduta al mattino al Centro Bortolotti di Zingonia a porte chiuse.