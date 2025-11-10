 Infortunio Dovbyk, che tegola per Gasperini! Quante partite salterà l'attaccante giallorosso e chi giocherà al suo posto? Le possibili soluzioni
Infortunio Dovbyk, che tegola per Gasperini! Quante partite salterà l’attaccante giallorosso e chi giocherà al suo posto? Le possibili soluzioni

Infortunio Dovbyk: l’attaccante costretto allo stop per una lesione muscolare, Gasperini perde il suo bomber: ora deve reinventare l’attacco

Artem Dovbyk deve fermarsi: l’attaccante della Roma ha lasciato il campo durante la sfida con l’Udinese a causa di una lesione al tendine del retto femorale sinistro. Gli esami hanno confermato uno stop di 4-6 settimane, cui seguirà inevitabilmente un periodo di recupero della condizione fisica. Tradotto: il 2025 dell’ex Girona può considerarsi quasi chiuso, con la possibilità al massimo di qualche apparizione a dicembre.

Le gare che salterà

Il centravanti ucraino non sarà disponibile contro Cremonese (subito dopo la sosta), Midtjylland in Europa League, Napoli e Cagliari in campionato, oltre al Celtic in Europa League. Restano da valutare le ultime sfide dell’anno contro Como, Juventus e Genoa.

Emergenza offensiva

L’infortunio di Dovbyk complica ulteriormente la situazione offensiva della Roma di Gasperini, già priva di Dybala e Bailey. Ferguson è vicino al rientro, ma al momento il reparto resta in piena emergenza. Contro l’Udinese, al posto del numero 9 è entrato Tommaso Baldanzi.

