Infortunio Dovbyk, l’esito degli esami dopo lo stop in Lecce Roma: c’è lesione! I tempi di recupero

Infortunio Dovbyk, l’esito degli esami dopo lo stop in Lecce Roma: c’è lesione! Svelati i possibili tempi di recupero per l’ucraino

Arrivano notizie decisamente preoccupanti per la Roma e per il suo allenatore Gian Piero Gasperini. L’infermeria di Trigoria torna a essere protagonista in negativo: gli accertamenti clinici a cui è stato sottoposto nelle ultime ore Artem Dovbyk hanno emesso un verdetto amaro. Gli esami hanno evidenziato una lesione di primo grado alla coscia sinistra per il possente centravanti ucraino. Secondo le indiscrezioni rilanciate da Sky Sport, i tempi di recupero sono stimati in almeno due settimane di stop forzato.

Una beffa atroce per l’ex bomber del Girona, che nella recente trasferta al “Via del Mare” contro il Lecce aveva vissuto una serata dalle emozioni contrastanti. Subentrato nel corso della ripresa per dare peso all’attacco, il numero 11 dei Giallorossi aveva trovato la via della rete siglando il gol del provvisorio 0-2, sbloccandosi psicologicamente. Tuttavia, la gioia è durata poco: prima del triplice fischio, il giocatore è stato costretto ad abbandonare il campo zoppicando vistosamente a causa del problema muscolare.