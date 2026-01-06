Infortunio Dovbyk, piove sul bagnato in casa Roma! L’ucraino entra, segna ed… esce nel match contro il Lecce: cos’è successo

Un pomeriggio dai due volti quello vissuto dalla Roma allo stadio “Via del Mare”. La trasferta contro il Lecce regala tre punti e sorrisi, ma lascia in eredità una pesante tegola per Gian Piero Gasperini. Il tecnico piemontese sembrava aver indovinato la mossa vincente al 60′, richiamando in panchina un ottimo Evan Ferguson (autore dell’1-0) per gettare nella mischia Artem Dovbyk. L’impatto del centravanti ucraino è stato immediato e letale: appena un minuto dopo il suo ingresso, al 61′, l’ex bomber del Girona ha timbrato il cartellino. Sugli sviluppi di un corner, con il fiuto del vero rapace d’area, ha corretto in rete una conclusione di Niccolò Pisilli destinata a spegnersi sul fondo, battendo Wladimiro Falcone.

La gioia dei Capitolini, però, si è trasformata in ansia all’85’. Dovbyk, rientrato da poche settimane dopo un lungo infortunio, si è fermato nuovamente, costretto ad alzare bandiera bianca per un guaio muscolare che fa temere una ricaduta. Al suo posto è entrato il giovanissimo Alessandro Romano, ma la situazione dell’infermeria a Trigoria si fa drammatica. Oltre al numero 11, Gasperini deve rinunciare a pedine fondamentali come Lorenzo Pellegrini, Tommaso Baldanzi, Leon Bailey e Pierluigi Gollini, rendendo la gestione della rosa un vero rebus in vista dei prossimi impegni.