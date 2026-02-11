Infortunio Dumfries, da Appiano la notizia che tutti i tifosi dell’Inter aspettavano: l’olandese torna in gruppo! Cosa filtra sul suo ritorno in campo

Infortunio Dumfries, buone notizie da Appiano Gentile: l’olandese torna in gruppo! Cosa filtra sul suo ritorno in campo

L’attesa spasmodica per il Derby d’Italia contro la Juventus si arricchisce di un nuovo capitolo estremamente positivo per l’Inter. Mentre la squadra guidata da Cristian Chivu affina le armi tattiche per la supersfida di San Siro, dai campi del centro sportivo di Appiano Gentile arriva una notizia che profuma di futuro e di rinascita per la fascia destra. Dopo aver accolto con enorme sollievo il rientro a pieno regime dei centrocampisti titolari Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu, fondamentali per ristabilire gli equilibri della mediana, il tecnico rumeno ha potuto osservare anche il ritorno, seppur ancora parziale, di Denzel Dumfries. L’esplosivo esterno olandese, costretto ai box da un lungo e fastidioso infortunio che lo ha tenuto lontano dal rettangolo verde per ben tre mesi, ha finalmente svolto una parte della seduta di allenamento odierna insieme al resto dei compagni.

Secondo quanto riferito dagli inviati di Sky Sport, il numero 2 della Beneamata ha risposto positivamente alle prime sollecitazioni del campo, segnando una svolta decisiva nel suo percorso riabilitativo. Tuttavia, è bene sgombrare subito il campo da facili illusioni: la sua convocazione per il big match di sabato sera contro i Bianconeri è totalmente da escludere. La delicatezza del problema fisico accusato e la lunga inattività impongono allo staff medico nerazzurro una gestione improntata alla massima cautela. Nessuno ad Appiano vuole correre il rischio di pericolose ricadute proprio ora che il traguardo è in vista, motivo per cui il reinserimento sarà graduale e monitorato giorno per giorno.

Il piano stilato dalla dirigenza e dallo staff tecnico per il recupero è chiaro e preciso. L’obiettivo non è forzare i tempi per una singola partita, ma recuperare l’atleta al 100% della condizione atletica per il gran finale di stagione. La deadline fissata per il ritorno in campo è l’ultima settimana di febbraio: Dumfries dovrebbe tornare abile e arruolabile tra il ritorno dei cruciali playoff di Champions League e la successiva sfida di campionato contro il Genoa. Ritrovare la fisicità prorompente e la spinta costante dell’ex PSV in quella fase nevralgica permetterà a Chivu di affrontare gli impegni ravvicinati con un’arma letale in più sulla corsia laterale.