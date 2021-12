Infortunio El Shaarawy, Mou perde un altro elemento: il comunicato

Stephan El Shaarawy si è sottoposto ali esami strumentali per il problema avuto nella sfida di Bologna di ieri sera: il comunicato del club

Non solo le squalifiche di Abraham e Karsdrop per la Roma di Mourinho che in vista della sfida contro l’Inter dovrà fare a meno di Pellegrini, e in ultimo di l’attaccante italiano. Uscito ieri acciaccato dalla sfida contro il Bologna ha riportato una lesione muscolare. Oggi ha fatto gli esami. Ecco il comunicato:

«La risonanza a cui si è sottoposto El Shaarawy ha evidenziato una lesione al polpaccio destro. Le sue condizioni saranno valutate giorno per giorno»