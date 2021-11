Infortunio Ferrari: escluse fratture al polso per il difensore della Sampdoria

Infortunio Ferrari: le condizioni del difensore della Sampdoria, infortunatosi al polso contro il Verona

Alex Ferrari, difensore della Sampdoria costretto al cambio nel primo tempo del match contro il Verona a causa di una brutta caduta che ha coinvolto il polso dopo un contrasto con Simeone, può tirare un sospiro di sollievo. A quanto riporta Il Secolo XIX, tutti gli esami a cui è stato sottoposto non hanno evidenziato fratture e quindi scongiurato un lungo stop.

Ferrari ha patito un trauma distorsivo al polso sinistro che non gli impedirà di unirsi alla squadra per gli allenamenti odierni. Spetterà poi a Roberto D’Aversa decidere se portarlo a Firenze o lasciarlo a casa in vista del match contro la Lazio. In questa seconda ipotesi nessun problema in difesa avendo diverse alternative a disposizione.