Infortunio Florenzi, ecco il responso sul giocatore della Roma

Infortunio Florenzi, il capitano della Roma ha accusato un affaticamento muscolare al flessore destro. In dubbio per l’Europa League

Alessandro Florenzi ha festeggiato domenica il rientro in campo dopo 6 panchine consecutive. Il terzino giallorosso, tuttavia, è stato costretto al cambio durante la ripresa per un problema fisico.

Per il capitano giallorosso niente di particolarmente grave: soffre per un semplice affaticamento muscolare al flessore destro. Il fastidio, in ogni caso, lo tiene in dubbio per la trasfera di Istanbul in Europa League.