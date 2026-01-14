Infortunio Fullkrug, sorpresa per Allegri: aumentano le chance di convocazione per Como Milan! Le ultime da Milanello sulle sue condizioni

Le notizie che filtrano dai cancelli di Milanello regalano un sorriso inaspettato e prezioso all’ambiente rossonero in vista dell’imminente turno di campionato. Contro ogni previsione della vigilia e sfidando apertamente la cautela espressa pubblicamente, Nicolas Füllkrug ha svolto l’intera seduta odierna regolarmente con i compagni. Come riportato dall’inviato di Sky Sport 24 Peppe Di Stefano, il possente centravanti tedesco ha dato una risposta importante direttamente sul campo, smentendo parzialmente il pessimismo che aleggiava dopo le ultime dichiarazioni di Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese, fedele al suo stile pragmatico, aveva predicato calma in conferenza stampa, ma la fibra e la determinazione del giocatore sembrano aver fatto la differenza.

L’ex bomber del Borussia Dortmund era uscito decisamente malconcio dalla recente sfida contro la Fiorentina, riportando una fastidiosa infrazione alla falange del piede. Un infortunio doloroso e insidioso che lo staff medico del Diavolo aveva subito cercato di ridimensionare, escludendo fratture gravi ma temendo tempi di recupero più lunghi per il necessario riassorbimento del dolore. Invece, il numero 9 ha letteralmente “stretto i denti”, dimostrando un attaccamento alla maglia e uno spirito di sacrificio che hanno colpito positivamente tutto lo spogliatoio dei Meneghini.

Adesso il focus tecnico e medico si sposta interamente sulla decisiva mattinata di domani. La seduta di rifinitura sarà il test definitivo e inappellabile: se il piede non dovesse gonfiarsi o presentare dolore acuto post-sforzo, si spalancherebbero le porte della convocazione per la delicata trasferta di Como. L’obiettivo realistico non è ovviamente la titolarità dal primo minuto, bensì la panchina allo Stadio Sinigaglia. Avere Füllkrug a disposizione, anche solo per uno spezzone di gara nel finale, cambierebbe radicalmente le carte in tavola per il Milan. Allegri, che sta gestendo una fase cruciale della stagione con l’assoluta necessità di ruotare gli uomini, ritroverebbe quel terminale offensivo fisico, d’esperienza e abile nel gioco aereo, capace di offrire soluzioni tattiche diametralmente opposte rispetto alla velocità degli esterni. La prudenza resta d’obbligo, ma l’emergenza totale in attacco fa meno paura.