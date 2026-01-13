Infortunio Fullkrug, che tegola per il Milan! Le condizioni dell’attaccante e quanto starà fuori. Ultimissime

Infortunio Fullkrug, le condizioni dell’attaccante del Milan e quanto starà fuori. Ultimissime notizie sul tedesco

Proprio nel momento in cui stava iniziando a ingranare nei meccanismi tattici di Massimiliano Allegri, il destino presenta il conto a Niclas Füllkrug. Una vera e propria doccia fredda per il Milan, che perde il suo nuovo riferimento offensivo per un infortunio tanto singolare quanto fastidioso. Secondo l’ultim’ora lanciata da Mediaset, il tedesco ha riportato la frattura di un dito del piede. Non si tratta di un problema muscolare o legamentoso, ma per un giocatore della sua stazza e delle sue caratteristiche, il recupero richiede cautela assoluta.

I tempi di recupero e le partite a rischio

La diagnosi impone uno stop forzato di almeno un mese. Füllkrug dovrà osservare un periodo di riposo totale per permettere all’osso di saldarsi perfettamente prima di poter tornare a correre. Se la tabella di marcia verrà rispettata senza intoppi, il rientro è previsto per la metà di febbraio 2026. Il calendario non aspetta: l’attaccante tedesco salterà sicuramente il recupero di giovedì contro il Como, ma soprattutto le delicate sfide di campionato contro il Lecce e il big match contro la Roma.

Emergenza attacco: la mossa di Allegri

La situazione per Allegri si fa complicata. L’infermeria rossonera ospita infatti già Santiago Gimenez, ancora ai box dopo l’operazione alla caviglia. Con i due centravanti di ruolo fuori uso, la scelta diventa obbligata. A guidare l’attacco sarà Christopher Nkunku. Il francese agirà da “Falso Nueve”: una soluzione che ha già dato ottimi frutti nella recente trasferta di Firenze. A supportarlo ci saranno la velocità di Rafael Leao e la fantasia di Christian Pulisic.

Scenari di mercato: Tare valuta il colpo?

L’infortunio di Füllkrug potrebbe cambiare le strategie del Direttore Sportivo Igli Tare. Sebbene la priorità del mercato di gennaio restasse il rinforzo in difesa (con il centrale della Juventus Federico Gatti in cima alla lista), non è escluso un intervento last-minute per regalare ad Allegri una punta in più e non rischiare di restare scoperti nella fase cruciale della stagione.