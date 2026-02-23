Infortunio Gaspar: tegola pesantissima per il Lecce! L’esito ufficiale degli esami e quanto dovrà rimanere fuori il difensore

Infortunio Gaspar: che tegola per il Lecce! L’esito degli esami e quanto dovrà rimanere ai box il difensore

La bruciante sconfitta casalinga patita contro la formazione nerazzurra lascia un segno molto pesante in casa salentina. Nel corso di Lecce-Inter, match terminato 0-2 in favore della corazzata guidata da Chivu, il club salentino ha perso uno dei suoi leader difensivi.

Kialonda Gaspar è stato infatti costretto ad alzare bandiera bianca a causa di un pesante infortunio.

L’esito degli esami: lesione a collaterale e crociato

Nelle ore immediatamente successive alla gara, lo staff medico salentino ha sottoposto il giocatore agli esami strumentali di rito per valutare l’entità del danno. Il Lecce ha comunicato ufficialmente che la risonanza magnetica, effettuata presso lo Studio Radiologico Quarta Colosso, ha evidenziato un severo trauma distorsivo al ginocchio sinistro.

Il referto medico è specifico e delinea un quadro clinico delicato, ma che fortunatamente esclude gli scenari peggiori: il difensore ha riportato una lesione di primo grado del legamento collaterale mediale (LCM), accompagnata da una lesione parziale del legamento crociato posteriore (LCP). Un doppio danno legamentoso che, seppur molto fastidioso, non si è tradotto in una rottura totale.

Terapia conservativa e le mosse di mister Di Francesco

La natura parziale delle lesioni permetterà di evitare la sala operatoria. Il comunicato ufficiale del club chiarisce infatti che Gaspar intraprenderà un percorso di terapia conservativa.

L’assenza prolungata del centrale angolano rappresenta una grave emergenza per Di Francesco. Il tecnico giallorosso dovrà ora necessariamente ridisegnare la propria linea arretrata in vista delle prossime, cruciali sfide per la salvezza, studiando nuove soluzioni per blindare un reparto orfano del suo principale gladiatore.