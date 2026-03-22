Infortunio Gila: la Lazio perde il difensore spagnolo nel match contro il Bologna. Le condizioni e quanto potrebbe rimanere ai box

Infortunio Gila: la Lazio deve fare a meno del difensore spagnolo durante il match contro il Bologna. Le condizioni e quanto può rimanere fuori

Una brutta tegola si abbatte sulla Lazio durante il delicato match contro il Bologna, valido per il 30mo turno del campionato di Serie A. Allo stadio Dall’Ara, la formazione capitolina ha dovuto rinunciare anzitempo a uno dei suoi perni difensivi a causa di un inaspettato problema fisico.

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La dinamica dell’infortunio: il duello in velocità con Rowe

La gara, già di per sé complessa e fondamentale per gli equilibri della classifica, ha vissuto un momento di forte apprensione per gli ospiti al 26′ del primo tempo. Il difensore spagnolo Mario Gila è stato infatti costretto ad alzare bandiera bianca e chiedere il cambio. Tutto è scaturito durante un’azione ad alta intensità agonistica: il centrale ha effettuato un brusco allungo nel tentativo di chiudere un’azione di Rowe. Proprio in quel frangente, il movimento ha innescato il problema che ha subito allarmato la panchina e lo staff medico.

Il cambio obbligato di Sarri: Provstgaard affianca Romagnoli

Di fronte alla palese impossibilità del giocatore di proseguire l’incontro, il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri non ha potuto fare altro che procedere con una sostituzione immediata per non lasciare la squadra in inferiorità numerica. Per arginare l’emergenza nel reparto arretrato, l’allenatore ha gettato nella mischia Provstgaard. Il nuovo entrato è subentrato piazzandosi accanto a Romagnoli, con il difficile compito di mantenere intatti gli automatismi della retroguardia in una trasferta insidiosa.

Flessore o trauma da caduta? Attesa per gli esami clinici

Sulle condizioni esatte del giocatore vige al momento la massima cautela, ma le prime sensazioni trapelate dal campo lasciano spazio a una doppia ipotesi clinica. Da un lato, la dinamica della corsa prolungata fa sospettare un possibile problema muscolare al flessore, un infortunio tipico in situazioni di scatto repentino. Dall’altro lato, c’è da valutare il trauma da impatto: il giocatore, infatti, cadendo ha sbattuto il ginocchio.

Per sciogliere ogni dubbio e comprendere la reale entità del problema, bisognerà attendere l’esito degli esami strumentali che saranno effettuati prossimamente. Solo i controlli medici chiariranno i reali tempi di recupero e l’impatto di questa assenza sul finale di stagione della Lazio.