Infortunio Gosens, Fiorentina al lavoro al Viola Park per la trasferta di Vienna contro il Rapid: le condizioni del terzino tedesco in vista del match!

Infortunio Gosens, novità sul rientro in campo del terzino tedesco in vista della trasferta a Vienna della Fiorentina. Tutti gli aggiornamenti

Clima sereno ma concentrato al Viola Park, dove la Fiorentina si è ritrovata oggi per l’allenamento in vista della trasferta di Vienna, dove giovedì affronterà il Rapid per la seconda giornata della League Phase. Il tecnico Stefano Pioli ha iniziato a tirare le somme sulla possibile formazione da schierare contro i viennesi, con la rifinitura di domani mattina, sempre al Viola Park, che servirà per risolvere gli ultimi dubbi e stilare l’elenco dei convocati.

Nella seduta odierna, Robin Gosens ha svolto un allenamento personalizzato, ma le sue condizioni non destano preoccupazioni per la partita di giovedì, come confermato da FirenzeViola.it. Nonostante l’allenamento differenziato, il giocatore dovrebbe essere a disposizione per la sfida contro il Rapid Vienna.

La giornata di oggi è stata particolarmente intensa per il gruppo viola: dopo la conferma in blocco da parte di Rocco Commisso, il gruppo ha deciso di trascorrere praticamente tutta la giornata al Viola Park. I giocatori, lo staff tecnico e la dirigenza si sono riuniti per un pranzo insieme, prima di scendere in campo per analizzare quanto fatto nella precedente partita contro il Milan e per iniziare a preparare la sfida europea. La Fiorentina, quindi, si prepara con grande determinazione, consapevole dell’importanza del match in Europa.