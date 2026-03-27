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Infortunio Holm, come sta il terzino della Juve? Le ultimissime dalla Continassa non lasciano dubbi! I dettagli
Infortunio Holm, novità importanti in casa Juve: come sta davvero il terzino? Le indicazioni dalla Continassa sono chiarissime
La Juventus ha ripreso a lavorare a pieno regime alla Continassa, dove Luciano Spalletti ha diretto la seconda seduta dopo la pausa per le Nazionali. Nonostante le numerose assenze dei titolari, il clima è di grande concentrazione, con diversi giovani della Next Gen aggregati per mantenere alta l’intensità. La notizia più rilevante della giornata riguarda però il fronte infortuni, con segnali finalmente positivi sul recupero di Emil Holm.
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Il terzino svedese, fermo da oltre un mese, è tornato a calcare il campo insieme ai compagni svolgendo parte dell’allenamento in gruppo. Un passo avanti significativo dopo settimane di lavoro personalizzato, che rappresenta una svolta nella gestione della lesione al soleo rimediata nel Derby d’Italia contro l’Inter. Lo staff medico monitora con attenzione ogni progresso, consapevole della delicatezza del muscolo coinvolto e del rischio di ricadute.
La pausa per le Nazionali sta offrendo a Holm il tempo necessario per aumentare gradualmente i carichi senza forzare. L’obiettivo è chiaro: riportarlo tra i convocati per la sfida di lunedì 6 aprile contro il Genoa. Se i prossimi giorni confermeranno le sensazioni positive emerse oggi, Spalletti potrà contare nuovamente su una pedina preziosa per le rotazioni difensive nel rush finale della stagione.