Infortunio Immobile: tra oggi e domani gli esami al ginocchio. Le ultime

Infortunio Immobile: tra oggi e domani l’attaccante della Lazio sosterrà gli esami al ginocchio. Le ultime sul biancoceleste

Ansia per Ciro Immobile in casa Lazio. Come riporta Il Messaggero oggi in edicola infatti, l’infortunio al ginocchio che lo ha costretto ad uscire al termine del primo tempo della sfida contro la Sampdoria verrà valutato con esami specifici tra oggi e domani. Ciro, nel consulto di ieri con la panchina durante il primo tempo, ha lasciato intendere come il ginocchio abbia avuto una torsione in un contrasto con un avversario.

Potrebbe essere una semplice botta o, nell’ipotesi peggiore, un risentimento al collaterale. Certamente Sarri si augura che l’esito dei controlli sia positivo. Esiste infatti una Lazio con e senza Ciro: perderlo per le ultime gare prima della sosta natalizia sarebbe alquanto deleterio.