Infortunio Ismajli, stop per il difensore durante Roma Torino: le condizioni e quanto potrebbe rimanere fuori

Infortunio Ismajli, si ferma il difensore durante Roma Torino: le condizioni e quali partite potrebbe saltare

Una nota stonata risuona nell’ambiente granata nella sfida contro la Roma. A preoccupare lo staff tecnico del Torino è l’infermeria. Ardian Ismajli è stato costretto ad alzare bandiera bianca anzitempo, uscendo dal terreno di gioco dolorante e con un’espressione che non lascia tranquilli i tifosi.

La dinamica e la sostituzione

L’episodio chiave è avvenuto nel corso della ripresa. Ismajli ha accusato un problema fisico che gli ha impedito di proseguire il match. Immediata la reazione della panchina: Marco Baroni non ha voluto correre rischi inutili. Al 70′ minuto, l’allenatore ha ordinato il cambio forzato, inserendo al posto dell’albanese Guillermo Maripán. Il difensore cileno è stato chiamato a blindare la difesa nel finale di gara, ma l’attenzione resta focalizzata sulle condizioni del titolare uscito.

Attesa per gli esami strumentali

Nelle prossime ore, lo staff medico granata sottoporrà Ismajli agli esami strumentali di rito. Solo la risonanza potrà chiarire la reale entità dell’infortunio (si teme un guaio muscolare) e definire con precisione i tempi di recupero. La speranza di Baroni è che si tratti solo di un affaticamento o di una contrattura leggera, scongiurando lesioni che priverebbero la squadra di un leader per settimane.

Il calendario non aspetta: Roma bis e Como

L’infortunio arriva nel momento peggiore, con un calendario fitto di impegni ravvicinati. Il destino vuole che Torino e Roma incrocino nuovamente i guantoni tra soli cinque giorni: sabato 18 gennaio, alle ore 18:00, i giallorossi torneranno a essere avversari, questa volta all’Olimpico Grande Torino, per la gara valida per la 21ª giornata di Serie A. A chiudere il mese di gennaio sarà poi un’altra sfida delicata: la trasferta sul campo del Como, in programma sabato 24 gennaio alle ore 15:00. Baroni spera di ricevere buone notizie dall’infermeria, ma intanto scalda i motori delle alternative in difesa.